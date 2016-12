Polícia deflagra operação no Estado e tem como alvo integrantes do PCC

Bárbara Sá Operação Gatilho está em andamento na Capital e já prendeu 17 pessoas

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), em Cuiabá, deflagrou na manhã desta terça (13) a operação Gatilho, que tinha como alvo bandidos que praticavam assaltos e homicídios em Cuiabá a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Até o momento, 17 pessoas foram presas, sendo que três são integrantes do PCC, o quarto membro do grupo criminoso aind não foi preso, sendo eles João Batista Costa Sanches, o Joaozinho; Joenilson Amâncio Dias Braga, o Malandrão; e Evandro Luiz de Santana, o Fumaça. O inquérito está sendo conduzido pelo elo delegado Guilherme Fachinelli, da Derf.

As investigações começaram no ano passado, após assalto na casa de um homem que praticava tiros. Os bandidos levaram 8 armas. O crime havia sido planejado por uma organização criminosa que ordenava os crimes de dentro do presídio. Na época, duas pessoas foram presas pela participação no crime.

Crimes ocorridos na Grande Cuiabá eram articulados dentro das penitenciárias e cometidos por membros da organização criminosa que executava as ações do lado de fora.

A operação Gatilho visava ainda um mandado de condução coercitiva contra uma advogada. No total, 13 mandados foram cumpridos, sendo três deles contra detentos da Penitenciária Central do Estado (PCE) e um no Presídio de Barra do Garças.

Com base nas informações levantadas após o roubo ao atirador esportivo, foram abertos outros três inquéritos policiais para desarticular o grupo criminoso. Segundo o delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, os integrantes da associação criminosa estão envolvidos em crimes de roubo e homicídio, praticados em Cuiabá e Várzea Grande.

Assista, abaixo, momento da prisão

“Através das investigações, conseguimos identificar parcela da organização criminosa composta por presidiários que davam ordem para outros membros do grupo que estavam do lado de fora para que praticassem os crimes. Pelo menos três dos alvos da operação podem estar envolvidos em homicídios”, disse o delegado.

O grupo seria responsável por vários roubos ocorridos em Cuiabá. Entre as ações criminosas estão o roubo em uma distribuidora, em que o objetivo era de roubar R$ 100 mil em dinheiro, e roubos de caminhonetes.

Dois dos mandados de prisão cumpridos, nesta terça (13) fazem parte de outra investigação da Derf, para apurar um roubo a residência, ocorrido em outubro, no bairro Boa Esperança. Entre os presos está uma mulher, prima da vítima que teria passado informações para os criminosos.

A jovem e o seu namorado são apontados como mentores do roubo. Na semana passada, outro integrante da quadrilha já havia sido preso, após ser identificado nas investigações da Derf.

De acordo com o delegado Guilherme Bertoli, que coordenou a investigação, na ação foram apreendidos um veículo Volkswagem Fox, utilizado pela quadrilha , um revólver calibre 38 com numeração raspada, e joias da vítima.

PCC

O PCC é hoje a maior facção criminosa do país. O grupo comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico. A facção atua em 22 dos 27 estados brasileiros, além de países próximos, como Bolívia e Paraguai. A organização é financiada principalmente pela venda de maconha e cocaína, mas roubos de cargas e assaltos a bancos também são fontes de faturamento. Chega a faturar R$ 120 milhões por ano.

Uma das últimas atuações no PCC em Cuiabá ocorreu por conta da greve dos agentes penitenciários, que ocasional na suspensão de visitas. Eles queimaram ônibus e mataram pessoas.

Criminosos incendeiam 2 ônibus e espalham terror em Cuiabá - confira