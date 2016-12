Polícia e Detran realizam buscas de documentos na Ciretran de Jauru

A Polícia Judiciária Civil e a Corregedoria do Detran cumpriram, na quarta (14), mandado de busca e apreensão na sede da 43º Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), de Jauru (425 km a Oeste).

A ordem judicial busca recolher documentos que comprovem denúncias que apuram irregularidades administrativas e suspeita de fraude quanto a liberação de veículos apreendidos.

O atendimento na unidade de trânsito foi suspenso até a próxima segunda (19), devido a auditoria que está sendo realizada no local, pelas equipes da Polícia Civil e da corregedoria do Detran.

As investigações ainda apontam a existência de outros crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção passiva e concussão, que estão sendo apurados. O trabalho é realizado por equipes da Delegacia da Polícia Civil de Jauru em conjunto com a Corregedoria do Detran. (Com Assessoria)