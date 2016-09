Polícia encontra corpo de menor desaparecido em distrito de São Félix

Francis Amorim De Barra do Garças

O adolescente Mateus Sousa Silva, de 16 anos, desaparecido desde o domingo (25), foi encontrado morto na madrugada nessa quarta (28), em uma área de mata fechada no distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia. A vítima participava de uma festa na localidade e não foi mais visto. Testemunhas afirmaram que o menor saiu na companhia de homens armados.

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava coberto por galhos de árvores para dificultar a localização. A suspeita é de que Mateus tenha sido executado e jogado no local. O corpo já estava apresentando sinais de decomposição.

A Politec esteve na área para periciar o corpo e colher materialidade que possa auxiliar a Polícia Civil nas investigações do crime. Inquérito será instaurado pela Delegacia de São Félix para apurar a motivação e, principalmente, identificar as pessoas que teriam "arrancado" a vítima da festa. (Com informações da Agência da Notícia)