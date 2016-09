Polícia federal desarticula quadrilha que movimentava R$ 4 mi com tráfico

A Polícia Federal deflagrou nesta terça (6) a Operação Alligator, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que introduzia em território brasileiro entorpecentes advindos da Bolívia que, posteriormente, eram remetidos para os Estados do centro do país.

São cumpridas 17 medidas judiciais, sendo 6 mandados de prisão preventiva, 7 de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva. As ordens são cumpridas em Cuiabá, Sinop, Cáceres e Porto Espiridião, todos em Mato Grosso. A Polícia Federal estima que a organização movimentava, mensalmente, cerca de R$ 4 milhões com o tráfico internacional de drogas. Durante as investigações, a PF ainda conseguiu apreender 274 kg de cocaína.

Todos os bens dos investigados foram sequestrados, incluindo conta bancária, apartamentos, veículos, caminhões, fazendas e rancho.