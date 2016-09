Polícia investiga suposto abuso de criança de 2 anos em uma creche

A Polícia Civil investiga um suposto estupro sofrido por uma menina de dois anos em uma creche particular de Rondonópolis, (218 km de Cuiabá). De acordo com os relatos da mãe da vítima à polícia, na sexta (23), a criança reclamou de dores durante o banho. Posteriormente, uma médica teria examinado e encontrado lesões na genitália da criança.

A mãe disse à policia que desconfiava que os ferimentos teriam sido causados na creche em que a menina fica durante o dia, desde os seis meses. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o caso já foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, de Rondonópolis, e está sob a responsabilidade da delegada Lígia Silveira Aguiar. A polícia deve ouvir novamente a mãe da vítima, uma tia da criança, o Conselho Tutelar, a médica que atendeu a menina e a creche envolvida.

Além disso, segundo a delegada, a vítima deve passar por um exame de corpo de delito e, caso a mãe concorde, será ouvida por uma psicóloga da delegacia, que deve emitir um laudo sobre a situação.

Conforme as informações registradas no boletim de ocorrência pela mãe no sábado (24), a criança fica na creche diariamente, das 7h50 às 18h30. Na última sexta, a mulher buscou a menina no estabelecimento, como faz todos os dias, mas, ao chegar em casa, a menina teria reclamado de dores na genitália.

Após observar o corpo da filha e perceber os machucados, a mãe teria chamado uma irmã, tia da criança, para também avaliar a situação. As duas, então, decidiram levar a menina para o Pronto-Atendimento Infantil de Rondonópolis. Lá, uma médica de plantão examinou e, ao constatar que a criança tinha lesões na vagina, acionou o Conselho Tutelar e a polícia. (Com Assessoria)