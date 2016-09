Polícia ouve testemunhas e tenta identificar assassinos de estudante

Água Boa News Estudante R. P. Y, de 16 anos, foi assassinada por vários disparos no sábado

A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre a morte da estudante R. P. Y, de 16 anos, assassinada no sábado (17), em Sinop. Segundo o delegado Carlos Eduardo Muniz, da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), algumas testemunhas já foram ouvidas.

"Começamos a montar o quebra cabeça, ouvimos testemunhas, e o inquérito já foi instaurado. Não vamos desistir até chegar a conclusão efetiva do que aconteceu”, explicou.

A adolescente foi assassinada quando estava com quatro amigos, no bairro Recanto Suíço, e quatro homens em um veículo chegaram ao local efetuaram vários disparos que a acertaram no pescoço.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 4h30. Quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local, apenas constatou que a garota já estava sem vida. R. P. era estudante do terceiro ano de uma escola particular em Sinop e o corpo foi sepultado ontem, no Cemitério Municipal.

Menor é assassinada após ataque de homens não identificados em Sinop