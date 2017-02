Polícia prende acusados de tentar aplicar golpes de R$ 42 mil no INSS

Três pessoas foram presas nesta quarta (22), em Barra do Garças, após tentarem receber uma quantia de R$ 42 mil de auxílio-reclusão com a documentação de um suposto preso pelo Sistema Prisional de Goiás. O trio, dois homens e uma mulher, é de Uberlândia (MG) e escolheram à agência do INSS de Barra do Garças.

Segundo a Delegacia Especializada de Roubo e Furtos (DERF), L.A.S., de 27, S.R.S, 36 e I.F., de 26, apresentaram uma guia do INSS na agência do Banco Bradesco horas depois de darem entrada no pedido do auxílio na agência local. A mulher, L.A.S., apresentou documentação que seria do esposo, que teria sido cumprido pena no sistema Prisional de GO desde 2014, sem, contudo, receber o benefício.

O golpe só foi descoberto porque funcionários do INSS suspeitaram da documentação e comunicaram o fato à DERF, que deslocou uma equipe à agência bancária. Os três foram presos tentando sacar os R$ 42 mil.

O delegado Joaquim Leitão, responsável pela operação, confrontou as informações no sistema Prisional de Goiás e confirmou que a documentação apresentada ao INSS pelo trio era falsificada, se tratando de uma tentativa de golpe. A suspeita é que trata-se de uma quadrilha que vem agindo em várias regiões do país.

O auxílio-reclusão é um benefício voltado apenas aos dependentes do segurado do INSS, preso em regime fechado ou semiaberto, durante o período de reclusão ou detenção.