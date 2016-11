Polícia prende homem acusado de abusar de menores em Alta Floresta

Vítimas eram amigas da filha do suspeito e foram abusadas durante as visitas à casa dele

Investigadores da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 56 anos, acusado de abusar sexualmente de três crianças, com idade entre 10 e 11 anos, à época dos fatos.

As vítimas eram amigas da filha do suspeito e foram abusadas durante visitas à casa dele, quando iam para brincar com a filha do acusado. "Ele teria se aproveitado desses momentos para submetê-las a atos libinosos diversos até a conjunção carnal", disse a delegada Ana Paula Reveles.

Punição

O crime ocorreu já há algum tempo, mas somente neste ano as vítimas, que estão com idades entre 12 e 16 anos, revelaram à Polícia Civil, que tomou todas as providências necessárias à punição do autor.

O inquérito policial já foi concluído. O suspeito está recolhido na Cadeia Pública da cidade.