Polícia prende jovem que armou sequestro da irmã em Comodoro

O suposto sequestro de uma adolescente de 15 anos foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil, em Comodoro (644 a Oeste de Cuiabá), nessa segunda (26). O sequestro aconteceu no domingo (25), quando a menor, iniciais P.A.L., foi colocada à força dentro de um automóvel Fox branco, por duas pessoas encapuzadas e armadas.

O fato aconteceu na região central da cidade, após a vítima sair da igreja. A Polícia Civil descobriu que o sequestro foi armado pela irmã de 18 anos, para dar um susto na irmã mais nova.

O delegado, André Eduardo Ribeiro, contou que várias pessoas começaram a ligar na Delegacia. “Quem viu a cena na rua acreditou. A menina foi colocada dentro do carro, levada para um bairro, local ermo, região de mato, e lá ficou 30 minutos em poder dos sequestradores, apanhando”, disse.

As forças de segurança (PM e Polícia Civil) começaram as busca na região e passado algum tempo, a vítima foi localizada pela Polícia Militar, caminhando às margens da rodovia. A jovem reclamava de dores e falava que tinha sido agredido pelos autores. Ela foi encaminhada para o hospital.

A equipe de investigação da Delegacia de Comodoro, em conversa com a vítima, tomou conhecimento que um dos sequestradores seria uma pessoa conhecida, pois a adolescente falava que a voz da pessoa não lhe era estranha.

Ao amanhecer, os investigadores foram procurados pela mãe da vitima que relatou que uma das autoras do sequestro seria sua outra filha, irmã mais velha da vítima. Segundo a mãe, a intenção era dar um susto na irmã mais nova, em razão da garota estar aprontando muito e fugindo de casa.

De imediato os investigadores localizaram a irmã da vitima, autora do sequestro. A jovem A.P.O.N., 18 anos, autora dos fatos, confirmou que junto com um tio, e com uma arma de brinquedo, luvas, tocas, tipo balaclava, resolveram dar um susto na irmã mais nova.

A jovem foi autuada em flagrante por crime de sequestro e cárcere privado. O tio ainda não foi localizado. Ele também responderá pelos mesmos crimes. “Entendemos que é mais um problema familiar. Mas crime foi cometido porque mobilizou toda a segurança pública”, explicou o delegado.

Os investigadores localizaram o automóvel usado, assim como a arma de brinquedo, luvas, tocas e casacos. (Com Assessoria)