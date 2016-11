Polícia prende mulher por desviar R$ 101 mil de empresa onde trabalhava

PJC Mulher de 26 anos é presa por roubar R$ 101 mil da própria loja onde trabalhava em Colíder

A Polícia Judiciária Civil prendeu uma mulher acusada de desviar R$ 101 mil de uma empresa em Colíder. A empregada, A. A. F., de 26 anos, trabalhava há três anos no departamento financeiro de uma loja de material de construção e há dois anos passou a fraudar o recebimento de mercadorias no sistema de gerenciamento da empresa.

Desconfiado, o proprietário da loja procurou a Polícia Civil, que iniciou investigação e deflagrou ontem (7) a operação “Caixa 2”. A suspeita foi autuada em flagrante na posse de R$ 1,1 mil proveniente de pagamentos de clientes ocorridos no mesmo dia, mas que havia sido lançado como recebido na última quinta (3). Por conta do caixa já estar fechado constava no sistema o dinheiro, contudo, o valor não entrou na conta.

O dono da loja disse que está sendo realizada uma auditoria na empresa para levantar a extensão dos danos. “Nos extratos do sistema de gerenciamento constatou esse rombo de R$ 101 mil, nos últimos 10 meses. O dinheiro entrava de maneira fictícia na empresa. A mulher alegou que ganhava pouco e que precisava de dinheiro”, disse o delegado Ruy Guilherme Peral da Silva.

A mulher foi presa em flagrante por crime de estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos. Ela foi levada para à Cadeia Feminina de Colíder. Participaram da operação os investigadores Wellington (chefe de operações) e Leandro Preis, sob a coordenação do delegado Ruy Guilherme Peral da Silva. (Com Assessoria)