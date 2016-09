Polícia prende suspeito e encontra corpos dos procuradores mortos

Reprodução José Bonfim foi preso ontem em TO

A Polícia Civil acaba de encontrar os corpos dos procuradores Saint Clair Martins Souto, do Distrito Federal, e do filho Saint Clair Martins Souto Filho, procurador do Rio de Janeiro, após prender em Colinas (TO) o caseiro José Bonfim Alves Santana, suspeito de assassinar ambos. A informação é do delegado titular da GCCO Flávio Stringuetta.

Os dois estavam desaparecidos desde domingo (11), em Vila Rica, região do Norte Araguaia.

Procuradores desaparecem em Vila Rica, GCCO investiga e faz buscas

José Bonfim era funcionário da fazenda de propriedade das vítimas e teria discutido com os patrões por questões financeiras, já que o caseiro estaria comercializando gado. Logo após a prisão ele confirmou a autoria do crime. Com Bonfim, os policiais apreenderam revólver calibre 38, uma caminhonete Hilux e cerca de R$ 5 mil em dinheiro.

Saint-Clair Martins, 70 anos, era procurador aposentado do Distrito Federal e o filho, Saint-Clair Souto, exercia o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ambos estavam em Vila Rica desde a sexta (9), onde possuíam Fazenda Santa Luzia, localizado a 90 km da sede do município.

Desde domingo eles não davam notícias a família, que requisitou apoio policial para encontrá-los. A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia da Polícia Civil da cidade entraram no caso. A suspeita era que pai e filho tinham sido mortos na sexta e enterrados dentro da propriedade, o que foi confirmado.

O desaparecimento dos procuradores mobilizou as forças policiais de Mato Grosso e Tocantins. O governo do Rio de Janeiro, onde Saint Clair Martins Souto Filho era procurador, solicitou apoio do governo de Mato Grosso para a elucidação dos crimes. O governador Pedro Taques pediu empenho dos policiais na solução do caso.

José Bonfim Alves Santana, segundo os delegados Diogo Santana, do GCCO, e Gutemberg de Lucena, de Vila Rica, que estão à frente das investigações, deve ser transferido ainda hoje para Vila Rica. (Com Assessoria)