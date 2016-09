Policiais militares prendem mulheres por cultivo doméstico de maconha

Reprodução Mulheres são presas por plantação doméstica de pés de maconha em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão da PM de Sorriso prenderam duas mulheres suspeitas de plantação doméstica de oito pés de maconha. A ação foi realizada no bairro Fraternidade, no qual na mesma casa havia ainda materiais que poderiam ser usados no incremento do cultivo, como adubo e sistema de iluminação supostamente para acelerar o desenvolvimento das plantas em ambiente interno, sem luz natural.

Na residência foram presas F.A.R., de 25 anos, e C.B.S., de 28. A plantação foi localizada a partir de uma denúncia anônima que apontava a casa delas como um ponto de venda de drogas, contudo, no local não havia entorpecente pronto para comercialização.

De acordo com o artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, da lei nº 11.343/06, semear, cultivar ou fazer colheita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, de plantas que se constituem como matéria-prima para a preparação de drogas tem pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa.

Em Sorriso, em maio deste ano um adolescente de 16 anos foi apreendido por plantar maconha. Já em Sinop foram três ocorrências de prisões por cultivo de maconha com apreensões de pés da droga e diversas prisões. Em uma das ocorrências, os policiais apreenderam também pasta base de cocaína e porções de maconha. (Com Assessoria)