Policial aposentado é preso pela Derf por tráfico internacional de armas

Assessoria O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo pela Derf

O policial rodoviário federal aposentado A.J.D.S., 56 anos, foi preso pela Polícia Civil na tarde de quinta (14), em Primavera do Leste (231 km de Cuiabá). Com ele foram encontradas três armas de fogo, dinheiro e aproximadamente 2,5 mil munições de diversos calibres.

O suspeito que é morador de Gaúcha do Norte (595 km da Capital) e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo e munições, durante trabalho da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Uma denúncia anônima foi o ponto inicial da investigação, que apurou que o suspeito estaria atuando no ramo ilegal de compra e venda de armas e munições de diversos modelos e calibres, trazidas do Paraguai.

As investigações apontaram que ainda que A.J.D.S. negociava o armamento em Gaúcha do Norte e Paranatinga (373 km ao Sul), pelo celular usando o aplicativo WhatsApp. O suspeito era quem se deslocava até Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, para buscar as “encomendas”.

Diante dos indícios de crime, policiais realizam monitoramento do investigado e conseguiram surpreendê-lo em um veículo Celta prata, na rodovia que liga Primavera do Leste à Rondonópolis (212 km ao Sul).

Na abordagem, o suspeito se apresentou como policial militar aposentado, sendo então conduzido à DERF, onde a Polícia Militar foi acionada e, na presença de todos, feitas às buscas, pessoal e veicular.

No interior do automóvel foram apreendidas três armas de fogo sendo uma espingarda semi automática, uma carabina calibre 22 semiautomática, uma pistola calibre 380, aproximadamente 2,5 mil munições de diversos calibres, a quantia de R$ 400 em dinheiro.

A mercadoria estava escondida em várias partes do carro como porta mala, entre roupas sob o banco, dentro de sacolas e até sob o forro do banco do veículo.

A.J.D.S não apresentou a documentação de registro do Celta, que foi apreendido. Ele foi interrogado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo e munições.

De acordo com a delegada, Anamaria Machado Costa, a denúncia que informava sobre o crime foi o ponto inicial das investigações. “Com certeza essa denúncia foi a título de colaboração da própria sociedade. Como o armamento já tinha um destino, essa apreensão foi precisa tanto para o bem policial quanto para o bem da própria população”, disse a delegada. (Da Assessoria)