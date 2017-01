Policial mostra como evitar roubo de carros após nova modalidade vídeo

Policiais da Companhia Militar da região do CPA gravam vídeo para alertar usuários de redes sociais sobre uma modalidade de roubo de carro. Na gravação, o tenente Thiago Pereira explica que os bandidos usam o controle de portão eletrônico para impedir que o usuário trave o veículo ao acionar o alarme.

Nas imagens, ele mostra que os bandidos aproveitam o momento em que as vítimas fecham o carro, usando ao mesmo tempo o controle de um portão normal. Com este dispositivo, a porta do veículo não é fechada.

Após a vítima se afastar do carro, eles abrem a porta sem qualquer tipo de arrombamento e cometem o furto. Ainda no vídeo, o PM pede para que as pessoas tomem cuidado e sempre verifiquem se o carro foi realmente fechado. A polícia já registrou furtos semelhantes na Grande Cuiabá. Em um dos casos, um criminoso foi detido.