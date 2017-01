Por conta própria, moradores de 3 bairros fecham ruas por segurança

Em um cenário de crescente sensação de insegurança, não são poucos aqueles que gostariam de restringir o trânsito de veículos e pessoas nas ruas ou vilas onde moram. Colocar portões ou cancelas em uma via pública está na moda em Cuiabá, entretanto, o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), Antenor de Figueiredo Neto, explica que antes de fechar uma rua, é necessária a autorização da prefeitura.

Mesmo com essas restrições, os moradores que possuem cães, muros com cerca elétrica, cacos de vidro ou concertinas e alarmes, alguns dos bairros Jardim Itália, Santa Rosa e Santa Amália decidiram fechar as ruas, geralmente sem saída. Com cancelas e guaritas ou portões de ferro para tentar se livrar de roubos, furtos e latrocínios (roubo seguido de morte), as pequenas fortalezas já se tornam comuns em Cuiabá.

A reportagem do visitou três bairros, onde moradores decidiram fechar as “entradas” das ruas. Um portão de ferro que tem aproximadamente 3 metros foi erguido na rua Visconde de Barbacena, no Jardim Itália. Ela impede que carros ou pessoas que trafeguem pela avenida tenham acesso àquele local. Pela muralha, feita recentemente, nem todo mundo consegue passar sem que a presença seja notada.

O local abriga seis famílias e, de acordo com o estudante de engenharia da Computação e idealizador do projeto, Willian Gabriel, 23 anos, o grupo estava cansado de ser assaltado e por este motivo instalou o portão. “Minha casa foi roubada duas vezes. O vizinho de cima teve o carro roubado por três homens, quando chegava em casa. A situação é complicada”, reclama.

O estudante ressalta que quando decidiram fechar a via pediram autorização na prefeitura, e que tudo está dentro da lei. “Como a nossa rua não tem saída, foi mais fácil conseguirmos a autorização”, afirma.

O titular da Semob destaca que antes o projeto tem que ser apresentado na pasta para que um Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) seja realizado. “Na nossa gestão não será permitido esse tipo de empreendimento, pois não vamos infringir o direito de ir e vir das pessoas”, pondera.

O secretário explica que não pode afirmar que esses endereços possuem autorização, mas alerta que mesmo a rua sendo sem saída, a prefeitura pode precisar abri-la para desafogar o trânsito. “Já notamos que tem uma rua na região do Jardim Itália que foi fechada e se apropriou de parte de terreno que é da prefeitura, o qual poderíamos usar para fazer uma via e desafogar o trânsito na área”.

No bairro Santa Amália, onde foram localizados dois condomínios, nenhum morador quis falar com a reportagem. No Santa Rosa, bairro nobre da Capital, os mais de 50 moradores fecharam quatro ruas de uma maneira diferente. Ao invés de portões, o grupo fechou a via Senegal com cones e correntes, com intenção de que somente a rua Inglaterra seja a entrada.

Ao longo das quatro vias estão espalhados cones e câmeras. Na entrada tem uma guarita de madeira onde fica um guarda, bem como há um segurança de motocicleta que transita pelas ruas Inglaterra, Suíça, Colômbia e Senegal.

Sobre esse “novo estilo” de fechar uma rua, o secretário esclarece que também não é permitido e aponta que em alguns bairros têm moradores que locam cones em determinados lugares para demarcarem com estacionamento. “Isso também não pode. As ruas são públicas e quando constatamos isso, passamos recolhendo”.

Lei

Uma das maneiras mais comuns de se controlar o acesso às áreas de livre circulação é cercar um terreno loteado. A lei federal 6.766, de 1979, exige que haja uma compensação ao poder público quando se faz um loteamento, que é a divisão de um terreno grande em pedaços menores, que serão vendidos.

“No tocante ao fechamento da via pública, temos que isto deve ser levado ao conhecimento do poder público local, para que este avalie a possibilidade e assim o autorize”, explica o advogado Rodrigo Cassimiro.

Entretanto, o jurista ressalta que mesmo quando autorizado o fechamento da via pública, é defeso aos moradores impedir/barrar a entrada de pessoas que ali não residam. “Sendo assim, mesmo autorizado e regulamentado pelo poder público, este fechamento da via pública não tem o condão (poder) de restringir integralmente a circulação de pessoas pela via, uma vez que, conforme já exposto a via é pública, e assim este fechamento não pode bloquear o acesso dos cidadãos”, detalha ao .

O advogado ainda salienta que cada município pode conter regulamentações distintas, contudo, devem ser constitucionais, podendo ser autorizado ou não, de acordo com os anseios dos postulantes do fechamento da via, devendo os pedidos do fechamento atender os requisitos necessários para a autorização.

Rodrigo lembra, no entanto, que essa autorização é a "título precário", ou seja, pode a qualquer momento ser contestada, pelo Ministério Público, por exemplo, e revertida, abrindo-se novamente a entrada. O mais comum é que os residentes simplesmente colocam cancelas ou portões na região, como acontece em alguns bairros de Cuiabá. Se ninguém reclamar, seria como se o poder público tivesse aceitado. Se houver queixas, pede-se, então, a autorização à prefeitura e cabe a ela a regulamentação ou não.