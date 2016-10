Por risco à integridade, acusado de envenenar achocolatado sai do CCC

O comerciante Adônis José Negri, de 61 anos, acusado de envenenar bebida achocolatada que matou o menino R. C, de 2 anos, foi liberado no último sábado (1º), do Centro de Custódia da Capital (CCC). A informação foi confirmada pela assessoria da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

O motivo foi devido a riscos à integridade física, tendo em vista que ele já havia sido transferido do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) em 20 setembro.

Luís Vinícius Adonis Negri foi liberado do CCC dia 1º

A decisão é do juiz da 14ª Vara Criminal, Jurandir Florêncio Castilho Júnior, que considerou que o criminoso não preenche aos requisitos exigidos para a manutenção da prisão preventiva, instituída para assegurar a aplicação da lei penal como previsto no artigo 312 do código penal.

Caso

Segundo informações da Polícia Civil, Adônis teria envenenado o produto com a intenção de matar Deuel, vizinho do menino que morreu vítima do envenenamento. Deuel, no entanto, teria vendido à família da criança, cinco unidades de achocolatado, que teria furtado da casa de Adônis. Todos moram na mesma rua no Parque Cuiabá, na Capital. Adônis era foragido da Justiça, já que tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

Após a notícia do falecimento da criança, a Vigilância Sanitária a solicitou a interdição cautelar de todos os produtos da marca Itambezinho, que sejam do lote de fabricação de 25/05/16 com validade até 21/11/16. Conforme o órgão, a vítima morreu cerca de uma hora após ingerir o produto e chegou à unidade de saúde em convulsão.

A mãe D.C.S, 28, informou que o filho tomou a bebida, por volta das 9h, na residência da família. Ela contou que o filho estava há dois dias resfriado, soltando coriza pelo nariz, mas sem febre. Conforme a mãe, o menino pediu algo para comer e, então, deu uma caixinha do achocolatado.

Minutos após ingerir o líquido, o menino teria apresentado falta de ar, ficando com o “corpo mole e com princípio de desmaio”. A criança foi levada para atendimento na Policlínica do Coxipó, onde por cerca de uma hora os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e foi a óbito.

