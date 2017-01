Prefeita deve repassar recursos para melhorias no Corpo de Bombeiros

Divulgação Reunião da prefeita de Sinop Rosana Martinelli com o Corpo de Bombeiros

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), em reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Hector Péricles, discutiu demandas que contribuam para melhorar os serviços prestados pela corporação no município. "Vim aqui buscar essa parceria para serviços pontuais como instalação elétrica, reparos rápidos em viaturas e coisas pontuais para dar qualidade interna ao Bombeiro e dar qualidade externa à população de modo geral. Então, pedimos o apoio da Prefeitura de Sinop", disse o coronel.

Uma alternativa para suprir essas demandas do batalhão é com repasses arrecadados por meio da Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin), que, segundo a republicana, serão apresentadas ao governador Pedro Taques (PSDB), nos próximos dias. “Queremos saber quanto tem sido arrecadado com a Tacin e se esses valores estão sendo repassados integralmente", explicou.

Essa taxa é paga por todos os contribuintes do comércio, indústria e prestadores de serviços do Estado localizados nos 18 municípios mato-grossenses que contam com unidades do Corpo de Bombeiros. O valor arrecadado deve ser revertido integralmente para o reaparelhamento da corporação. O valor a ser pago por cada contribuinte é definido por critérios como atividade desenvolvida, tamanho da empresa e taxa de risco que oferece.

Rosana disse também que é preocupante a situação da corporação no município e, colocou a prefeitura à disposição. "Estamos extremamente preocupados com a situação atual do Corpo de Bombeiros, em relação às viaturas, materiais e estrutura física. O Corpo de Bombeiros tem uma participação muito forte em nossa cidade e somos muito bem atendidos”.

Problemas

O contrato de manutenção das viaturas do Corpo de Bombeiros de Sinop foi cancelado em novembro do ano passado e, desde então, os veículos estão parados. Os atendimentos de urgência são realizados com uma viatura emprestada do batalhão de Sorriso. A secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) reconheceu que o contrato de manutenção de veículos próprios foi cancelado e informou que o processo de licitação para contratação de uma nova empresa está em fase final.