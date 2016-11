Prefeito diz que direção do Hospital de Câncer é mentirosa e desonesta

O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), classifica a direção do Hospital de Câncer de Mato Grosso como mentirosa e desonesta. Afirma categoricamente que a administração municipal efetuou os pagamentos referentes a outubro e novembro, contrapondo o que a unidade filantrópica informou.

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito Mauro Mendes segura relatório que demonstra pagamentos feitos ao Hospital do Câncer

Além disso, Mauro diz que a Procuradoria do município vai abrir uma ação de dano moral coletivo contra o Hospital de Câncer devido às alegações feitas sobre a falta de repasse da prefeitura.

Em coletiva de imprensa, na tarde desta quarta (23), o prefeito junto ao secretário municipal de Saúde, Ary Soares, e o procurador Rogério Gallo, ressaltou que a direção do hospital tenta confundir a população ao alegar que a gestão está em atraso de dois meses com os repasses.

Com base em informações levantadas por uma equipe de controle de avaliação, Mauro disse que entregará à Justiça um relatório demonstrando que efetuou 47 pagamentos mensais ao hospital. Estes pagamentos correspondem ao período de gestão do socialista, de janeiro de 2013 até novembro deste ano.

O prefeito também insinua que ao se aproximar o final do ano, o Hospital de Câncer faz pressão para obter recursos além do que a prefeitura deve repassar. Nesta linha, reforça que a Prefeitura de Cuiabá tem a responsabilidade com a Atenção Básica, e que média e alta complexidade são responsabilidades do governo estadual e da União.

“Nós somos prestadores de serviço, de receber o dinheiro, conferir se o que eles (hospitais filantrópicos) produziram está de acordo com o contrato, documentamos isso e liberamos o dinheiro para o pagamento. Nós não podemos, inclusive, nos apropriar desse dinheiro”, argumenta.

Mauro ressalta que os documentos levantados trazem o número da ordem bancária, a data e valores pagos. Destaca que existem diferenças mês a mês, porque existe uma contratualização, correspondente ao pacote de serviços que o hospital deve prestar, e mensalmente são conferidos esses procedimentos. “É natural que glosa-se alguma coisa”.

Segundo ele, após terminar o período, o hospital fecha o relatório, encaminha à prefeitura, e a equipe da secretária de Saúde recebe, confere, depois insere no sistema Data SUS. Então vem autorização de Brasília, faz-se uma reunião com o hospital e a equipe de controle, onde se explica tudo avaliado, se foi glosado ou não, eles assinam uma ata, concordando com o valor, e então o pagamento é liberado. “Nós estamos literalmente em dia com eles”.

O prefeito diz que vai pessoalmente ao Ministério Público Estadual conversar com o procurador-geral Paulo Prado, para apresentar o levantamento e acionar os responsáveis. “A exemplo do que fez a Justiça, antes de tomar qualquer decisão, deveriam, no mínimo, ter perguntado e solicitado à prefeitura esclarecimentos”, alega, se referindo ao pedido do TCE para afastar o secretário Ary Soares.

Imbróglio

O presidente da entidade, Laudemir Moreira, explica que o último pagamento realizado pela Prefeitura de Cuiabá foi de 15 de agosto a 15 de setembro, entretanto, o repasse que deveria ter sido de R$ 2,5 milhões foi de apenas R$ 1,9 milhão. Indagado sobre os R$ 365 mil que deveriam ter sido repassados, o secretário municipal de Saúde alega não ter conhecimento e enfatiza que a prefeitura efetuou o repasse na íntegra.

Laudemir sustenta que o Fundo Nacional de Saúde já depositou os pagamentos referentes aos repasses de 15 de setembro, 15 de outubro e 15 de novembro, contudo, a prefeitura não se manifesta e parece não se “sensibilizar” com a real situação da saúde.

Ao o diretor administrativo do Hospital de Câncer, Raphael Santana, afirma que as declarações de Mauro são para “tirar o peso das costas dele agora no final do mandato”. “O prefeito tem cerca de R$ 24 milhões da União em caixa, mas não repassou o que deveria. Está claro e notório que o Fundo Nacional passou a verba e Mauro tenta insistir que tem repassado o dinheiro. Ele só não repassou para o Hospital de Câncer, como também para as demais unidades filantrópicas”.

