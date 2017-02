Prefeitos assinam protocolo para implantar aterro sanitário intermunicipal

NX1 Prefeitos de Nova Xavantina, Água Boa, Campinápolis e Nova Nazaré se unem em prol de aterro

Os prefeitos de Nova Xavantina, Água Boa, Campinápolis e Nova Nazaré assinaram, nessa quarta (8), um protocolo de intenções para a construção de um aterro sanitário intermunicipal a fim de atender as quatro cidades. A princípio será criado um consórcio que dará suporte à iniciativa.

Como nenhum dos municípios possuem aterros, os prefeitos João Batista Vaz da Silva, o Cebola, de Nova Xavantina; Mauro Rosa da Silva, o Maurão, de Água Boa; Jeovan Farias, Campinápolis, e João Teodoro Filho, de Nova Nazaré, discutiram amplamente a questão e chegaram a um entendimento para que haja essa união entre as gestões.

"Os lixões ficam expostos e não há qualquer tratamento do chorume, líquido proveniente da decomposição do lixo unido à água das chuvas e, diante disso, é preciso ações para que se evite a contaminação do solo e consequentemente os lençóis freáticos. Como é uma questão complexa, nos unimos em busca de uma solução", diz João Cebola.

O prefeito lembra que além da contaminação do solo, os lixões a céu aberto são verdadeiros focos de doenças por onde passam moscas, ratos e pássaros, que se misturam com adultos, adolescentes e crianças que catam restos de comida e materiais recicláveis para o comércio. "Estamos buscando uma alternativa emergencial, mas o aterro é o meio correto de acondicionamento do lixo".

Na região do Vale do Araguaia, Barra do Garças é a única cidade que possui um aterro sanitário, contudo, teve que readequá-lo no ano passado para atender exigências do Ministério Público Estadual (MPE), instalando novas geomembranas para o depósito correto do lixo.