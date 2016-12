Prefeitura adia inauguração da Orla do Porto e do Parque das Águas

Gilberto Leite/Rdnews O motivo para a mudança de datas seria as chuvas que prejudicou a montagem

A Prefeitura de Cuiabá decidiu adiar as inaugurações da nova Orla do Porto e do Parque das Águas. A Orla do Porto, cuja entrega estava prevista para quarta(21), foi transferida para quinta(22), às 19 horas. Já o Parque das Águas, que tinha inauguração marcada para esta quinta(22), foi adiada para sexta(30).

A decisão foi tomada pelo prefeito Mauro Mendes, após reunião no início da noite desta segunda, com secretários e técnicos das várias secretarias envolvidas com as obras. Elas sofreram atrasos, principalmente a montagem do show das águas no Parque das Águas, por causa das chuvas intermitentes que este ano vem ocorrendo desde outubro.

Com esta decisão foi transferido também o local dos shows que aconteceriam no Parque das Águas. O show da cantora nacional Anitta e da dupla sertaneja local, Jonathan e Adam vão acontecer na inauguração da Orla do Porto.

Os representantes Ambev, fabricante da Cerveja Skol, patrocinadora dos shows, concordaram com a alteração do local. Os shows serão realizados em um trio elétrico, conhecido como Dragão da Folia, considerado um dos melhores do Brasil e utilizado por diversos artistas durante o carnaval nordestino. O evento acontecerá ao ar livre e terá cenografia praiana.(Com Assessoria)