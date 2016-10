Prefeitura de Cuiabá interdita bares irregulares na região do Porto

A Prefeitura de Cuiabá interditou, na manhã desta sexta (7), sete bares localizados na região do bairro do Porto, por não cumprimento da legislação ambiental. Os bares não possuíam alvarás de localização, funcionamento e sanitário, e apresentavam características semelhantes a prostíbulos, cujos funcionamentos são proibidos.

A interdição foi realizada pela secretaria de Ordem Pública, em parceria com a Vigilância Sanitária, após uma fiscalização nos sete estabelecimentos localizados na frente da Praça Luís de Albuquerque.

Dentre as principais irregularidades sanitárias encontradas estão o mau armazenamento dos produtos alimentícios e bebidas, que se encontravam no chão, a falta de higienização dos estoques, bem como banheiros e cozinhas inadequados.

Além disso, foi constatado o aluguel de quartos, ilegal em um ambiente classificado como de uso comercial, segundo o fiscal da vigilância sanitária, Wagner Simplício. Em um único bar foi confirmada a existência de 14 quartos disponíveis para aluguel. “Do ponto de vista do comércio, não pode existir quartos para o uso de moradia, para locação de imóvel ou uso para locação interna, além destes casos aqui, que são de sublocação”, explicou Simplício.

Devido a todas as irregularidades verificadas, foi realizada a interdição temporária dos bares. “A priori eles deverão suspender a atividade de aluguel de quartos, retirando a cama no prazo de 24 horas, além de fazer adequações no bar, de acordo com a legislação. Essas adequações são possíveis e, obtendo todos os alvarás, podem voltar a funcionar”, disse.

Caso os bares não se adequem, é realizado o cancelamento dos alvarás, no caso daqueles que possuem, e o estabelecimento passa a ser ilegal e passível de interdição permanente.

Requalificação do Porto

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Eduardo Henrique de Souza, todo o trabalho de fiscalização tem o objetivo de garantir a aplicação da legislação ambiental e, por consequência, requalificar o comércio da região, que será o cartão postal da cidade com a entrega da obra do Porto Cuiabá. A previsão é de que a obra seja concluída até o final deste ano.

“Como a ideia do Porto Cuiabá é trazer a família para utilizar plenamente o espaço, é fundamental esse tipo de operação, pois queremos que os empreendedores estejam dentro da lei. A intenção é que este espaço seja requalificado. É um espaço já conhecido pela cuiabania”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, esta foi a primeira de uma série de fiscalizações que serão realizadas na região, a fim de ampliar a segurança nas imediações. A expectativa é de que as secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e a de Saúde trabalhem juntas para garantir o atendimento aos moradores de rua que vivem no bairro.

“Essa fiscalização contínua reflete ainda na segurança pública, haja vista que estes locais atraem aqueles usuários de álcool e droga que pernoitam na praça e até mesmo nestes quartos. Requalificando o comércio, conseguiremos diminuir a incidência deste tipo de frequentadores e, por consequência, a violência na praça”, encerrou. (Com Assessoria)