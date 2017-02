Prefeitura investe R$ 28 mi, constrói 13 creches e cria 4 mil novas vagas

Assessoria Prefeita Lucimar Campos assina lançamento de obras ao lado do marido Jayme e do secretário Silvio

A prefeita Lucimar Campos e o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, assinaram, na tarde desta terça (21), ordens de serviços para a construção de 13 creches pré–escola, que serão construídas em bairros que não há existência de unidades escolares, principalmente em residenciais.

Os novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) seguirão projeto padrão tipo 2 para 12 unidades e uma do tipo 1, que fazem parte do programa Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Com a construção, a capacidade de atendimento será elevado para 4 mil novas vagas. O valor global investido é de R$ 28 milhões.

O secretário de Educação Silvio Fidelis ressalta que a localização das creches foi definida após estudo de necessidades, priorizando as regiões onde não existem unidades e ainda que atendesse às características geotécnicas e topográficas exigidas pelo FNDE. "As novas unidades terão uma infraestrutura escolar exemplar, com quatro salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldário, espaço de higienização, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço”, disse.

Na cerimônia de assinatura das ordens de serviço, a prefeita anunciou que, ainda neste semestre, pretende construir 5 novas escolas. "Com a parceria do governo vamos edificar mais 3 unidades estaduais" ressaltou a prefeita.

Para o secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, esse pacote de obras significa o maior plano de construção de creches lançado no país, e isso se deve, ao resgate da credibilidade política administrativa que a atual gestão tem alcançado junto aos órgãos financiadores e principalmente o compromisso com a Educação Básica. “Fomos a Brasília em várias audiências com ministros e com dirigentes de órgãos do Governo Federal que financiam projetos para resgatar importantes obras",destaca.

Nesta linha, pondera que foram assegurados R$ 229 milhões, sendo R$ 146 milhões para obras de pavimentação total de 25 bairros e outros R$ 83 milhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), relativo à parte de saneamento básico dos bairros da Sub-Bacia II. "O que queremos é tornar Várzea Grande uma cidade Industrial gerando emprego, renda e qualidade de vida para nossa gente”, disse.

Estrutura

Os CMEI’s serão construídos seguindo o projeto padrão tipo 1 para 12 unidades e uma tipo 2. As creches do Tipo 1 terão capacidade de atendimento de até 396 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino) e 188 crianças em período integral. As escolas de educação infantil serão destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. As salas serão divididas por idade de 0 a 11meses;1 ano até 1 ano e 11 meses, 2 anos até 3 anos e 11 meses e a pré-escola para crianças de 2 anos até 3 anos e 11 meses.

Já o Projeto Padrão tipo 2 terá capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos(matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. Abrigará crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

As empresas vencedoras do processo de licitação que executarão as obras são Ayra Engenharia e Construção LTDA-EPP, Nortec Consultoria de Engenharia e Saneamento LTDA e Traço Arquitetura LTDA-ME. As obras tem o prazo previsto de dez meses para sua conclusão.

Os bairros contemplados com os novos Centros Educacionais são: Cidade de Deus, Residencial Milton Figueiredo, Vila Artur, Residencial Nova Ipê, Novo Mato Grosso, Maringá I, Alameda Júlio Muller, Mapim, Residencial Gilson de Barros, Residencial Ataíde Ferreira da Silva, Residencial Novo Mundo, Residencial Aurília Salles Curvo e Parque Sabiá/São Mateus. (Com Assessoria)