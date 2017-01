Prefeitura notifica e multa empresa; garis voltam ao trabalho nesta 4ª

Assessoria Profissionais da limpeza de Cuiabá devem retomar os serviços ainda nesta tarde

A paralisação dos 200 motoristas e garis que atuam na coleta de lixo da Capital, nessa terça (10), deve ser encerrada ainda hoje. Conforme a prefeitura, a Ecopav, empresa responsável por realizar o serviço, já foi notificada para que regulariza a situação dos pagamentos atrasados.

Além dos atrasos salariais, os trabalhadores teriam cruzado os braços por atrasos no vale alimentação, vale transporte e cesta básica.

Diante disto, também foi instaurado processo administrativo com possibilidade de quebra do contrato vigente. Entretanto, Ecopav informou que já regularizou os pagamentos e entrou em entendimento com os trabalhadores e seu sindicato para que as atividades sejam retomadas na tarde desta quarta (11).

"A empresa foi notifica e multada. A multa vai ser descontada no pagamento do próximo mês", disse o diretor de resíduos sólidos da secretaria de Serviços Urbanos do município, Anderson Mota, destacando que a prefeitura está em dia com a empresa. A prefeitura repassa um montante de R$ 1,6 milhões por mês à Ecopav para realizar o serviço de coleta de lixo.

Esta é a primeira multa que a empresa leva na gestão Emanuel Pinheiro (PMDB). Em dezembro, a Ecopav foi multada pelos mesmos problemas. Em um dia de atraso, acumula-se para o dia seguinte cerca de 560 a 600 toneladas de lixo.

