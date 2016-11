Presidente do Creci-MT é assaltado em cemitério de VG; polícia apura

O presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso (Creci), Benedito Odário Conceição e Silva e seus familiares foram assaltados no final da tarde de quarta (02), quando visitavam o túmulo de parentes no cemitério público do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto aconteceu em meio a outras pessoas que também estavam no local, visitando entes queridos no feriado do Dia de Finados. Dois bandidos chegaram armados, se aproximaram das vítimas, no momento em que elas rezavam próximo ao túmulo, e anunciaram o assalto.

Após a abordagem, os criminosos levaram joias, dinheiro e ainda a chave de um veículo Mercedes das vítimas. O carro de luxo da família foi abandonado três ruas depois do cemitério. Já os demais pertences ainda não foram localizados.

Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada, mas nenhum dos criminosos foi encontrado. A Polícia Civil investiga o crime.