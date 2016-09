Presidente do Itambé lamenta morte de criança e reitera compromisso

O presidente do grupo Itambé, Alexandre Almeida, gravou um vídeo lamentando a falta de respeito com a família do menino R. C. de 2 anos, que morreu depois de consumir um achocolatado da marca, que havia sido criminalmente envenenado.

Por medida de segurança, antes que houvesse o esclarecimento sobre as causas da morte da criança, a revenda de um lote do produto foi proibida em território nacional. Nesta sexta (2) a determinação foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A criança veio a óbito na data de 25 de agosto após ser internado às pressas na Policlínica do Coxipó, em Cuiabá. Posteriormente, inúmeras versões mentirosas sobre o caso ganharam "vida" por meio de mensagens de aplicativos de celulares e redes sociais, boa parte delas, denegrindo a imagem da empresa.

Confira, abaixo, vídeo com a fala do presidente do grupo Itambé.