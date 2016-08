Presos fazem rebelião e ao menos 4 fogem da cadeia de Nova Mutum

Reprodução Presidiários fazem rebelião e 4 conseguem fugir de cadeia em Nova Mutum

Quatro presos fugiram durante rebelião na cadeia pública de Nova Mutum, na noite dessa segunda (29). Durante a ação dois agentes penitenciários foram feitos reféns pelos detentos.

Conforme a Polícia Militar, foi realizada uma ação com agentes penitenciários, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para controlar a situação e evitar a fuga de mais detentos.

A cadeia é ocupada por aproximadamente 154 presos, que destruíram a parte interna da unidade. Situação está controlada. Agentes estão no hospital, mas estão bem", diz Antônio Pereira Lima, diretor da cadeia.

Para controlar a rebelião, os policiais usaram armas não-letais e os agentes feitos reféns foram liberados e encaminhados para atendimento médico.

As informações iniciais da Polícia Militar são de que os detentos usaram o carro de um dos agentes para a fuga, tomando rumo ignorado.

De acordo com a secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) uma equipe do Setor de Operações Especiais (SOE) se deslocou para Nova Mutum, junto com equipes da Inteligência e Corregedoria para auxiliar nos trabalhos e apurar o caso.

As fugas têm sido frequentes no Estado. No mês passado, 11 presos fugiram de cadeia de Sinop e até hoje a polícia não conseguiu capturar todos os fugitivos. Um mês antes, oito presos fugiram da Cadeia Pública de Canarana.

