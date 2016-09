PRF apreende R$ 51 mil em ônibus que vinha para Cuiabá; suspeita de que valor seria usado em campanha

PRF PRF apreende R$ 51 mil em dinheiro com cidadão em ônibus que vinha a Cuiabá

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 51,5 mil em dinheiro com passageiro de ônibus, após fazer fiscalização de rotina, na BR-163, em Itiquira. A suspeita é de que o dinheiro seria usado na campanha eleitoral, o que caracterizaria caixa 2.

A dinheiro estava com o passageiro J.M.S. Ao ser indagado quanto à origem do valor e se estava declarado na Receita Federal, o cidadão informou que não sabia e que receberia R$ 1 mil para transportar o malote de São Paulo para Cuiabá.

J.M.S. foi enquadrado por suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório. Além de omitir declaração sobre renda. A pessoa foi levada à Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis, ileso, para as providência cabíveis.

Após reforma eleitoral, é proibida a utilização de dinheiro em campanha eleitoral. Os valores devem todos ter transação por meio de conta em banco.

Essa é a segunda apreensão de dinheiro em que há suspeita de que o valor tenha relação com campanha. A primeira ocorreu quando o deputado Mauro Savi foi abordado pela PRF, que encontrou com ele R$ 24 mil, em Sorriso. O parlamentar garante que o montante é do salário e ele pegou para fazer compras e que não seria para campanha. Savi ainda acusa o chefe da PRF inspetor Felipe Dias Mesquita de ter armado a abordagem policial .

Savi diz que inspetor da PRF apoia adversário e armou a abordagem