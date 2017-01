PRF encontra corpo dentro carro e prende 3 após assalto à empresa

A Polícia Rodoviária Federal localizou um corpo dentro de um veículo, na madrugada deste sábado (21), no km 386 da BR-364, a cerca de 2 km para dentro de uma estrada vicinal que dá acesso à empresa Eletronorte, alvo de um assalto registrado pouco antes. Segundo a PRF, a pessoa estava usando capuz, havia um revólver calibre 38 no assoalho do carro, uma espingarda no banco de trás e uma faca no banco dianteiro.

PRF Policiais rodoviários encontram veículo Gol usado para assalto à Eletronorte nsta madrugada

Ocorre que por volta das 3h40 de hoje, a PRF foi informada sobre ocorrência de assalto na subestação da Eletronorte, próximo ao posto PRF 101, em Cuiabá. Diante disso, uma equipe se deslocou para o local para checar a situação. Quando se aproximou da entrada da empresa, um veículo modelo Gol seguiu em alta velocidade em direção à viatura, com o farol apagado.

Mesmo com a ordem de parada, o condutor, não identificado, acelerou o veículo em direção aos agentes. Neste momento, houve troca de tiros, que teriam partido inicialmente desse veículo, segundo a PRF. Todavia, os policiais não conseguiram parar o carro.

Foram realizadas buscas pelas proximidades e o veículo foi encontrado abandonado às margens da BR 364, Km 385,5. No interior havia dois alicates grandes de corte, notas fiscais de prestação de serviço de conserto automotivo, os documentos do veículo e um cartão da Caixa Econômica Federal. Não foi detectado nenhum dano provocado por disparo de arma de fogo no automóvel.

Uma segunda equipe da PRF foi solicitada para auxiliar na busca aos suspeitos. Mais agentes deslocaram-se ao local do crime e observaram que parte da cerca da subestação estava cortada. O agente da Integral Segurança e Vigilância que estava de plantão na guarita da empresa informou que havia cinco pessoas encapuzadas caminhando na parte interna do pátio, fortemente armadas.

Por volta das 7h30 um veículo, modelo Ford KA, foi abordado. Nele estava N. B. dos S., 27 anos, proprietária do cartão encontrado dentro do veículo abandonado. Ela estava em companhia de A. L. B.. Ambas seguiam pela estrada vicinal que dá acesso à empresa. Após alguns questionamentos, a condutora demonstrou nervosismo e confessou que estaria tentando resgatar o namorado, W. L. P., que lhe pediu auxílio para fugir do local do crime, horas antes.

Em seguida, a PRF recebeu a informação de que havia uma pessoa às margens da BR-364, próxima da subestação, solicitando carona e com as calças bem sujas. Ao ser abordado e revistado, foram localizadas as chaves do carro abandonado no bolso da calça do suspeito, que foi preso, assim como as duas mulheres, e encaminhados ao Cisc Planalto.