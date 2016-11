PRF leva 2 toneladas de alimentos a crianças com câncer em ida ao Hcan

Gilberto Leite/Rdnews Policiais rodoviários federais cortam o cabelo durante visita solidária ao Hcan

Cerca de 2 toneladas de alimentos foram entregues nessa quarta (23), no Hospital de Câncer de Mato Grosso, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação foi em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Este é o segundo ano da iniciativa.

Durante o evento, a PRF realizou também a ação Policiais em Combate ao Câncer Infantil. Além das brincadeiras, os policiais cortaram os cabelos em apoio à causa. “Este é o segundo ano consecutivo e a emoção continua a mesma. Temos pelo menos 60 policiais voluntários que se depuseram a cortar o cabelo”, conta o superintendente da PRF em Mato Grosso, Arthur Nogueira.

A concessionária Rota do Oeste participou da ação e entregou R$ 3,1 mil, referente aos primeiros 20 dias da campanha do Troco Solidário, lançada pela Concessionária e pela PRF em 1º de novembro, quando passou a arrecadar doações dos usuários da BR-163, que passam pelas praças de pedágio ao longo dos 850,9 km da rodovia. O valor doado até abril de 2017 será destinado ao Hcan.

O gestor de relacionamento da concessionária, Fábio Abritta, disse que essa é a forma deles ajudarem. “O montante arrecadado demonstra que a sociedade é solidária e reconhece a importância do Hcan para o Estado”, diz.

Conforme a concessionária, os valores depositados nas caixas de arrecadação das praças de pedágio serão repassados integralmente ao HCan, diretamente na conta bancária da unidade de saúde, todos os meses. A conferência de valores é monitorada e filmada por meio das câmeras das praças de pedágio, como forma de garantir a transparência do processo. As imagens ficarão disponíveis por até 15 dias aos gestores do Hcan.

As crianças puderam também tirar fotos nas viaturas da PRF, passear nos ônibus multimissão e tirar fotos no helicóptero da polícia. Houve ainda apresentação de uma banda e do teatro de fantoches da Guarda Municipal de Várzea Grande para as crianças.

A unidade de saúde realiza uma média de 90 mil atendimentos por ano, sendo 70 mil na própria unidade, localizada em Cuiabá, e outros 20 mil nas ações levadas ao interior de Mato Grosso. O trabalho realizado depende das doações.

Para a jovem Fernanda de Oliveira, 20 anos, que está há 1 ano e meio lutando contra a leucemia, o evento serve de impulso para as crianças que tratam da doença. “É muito bom saber que as pessoas querem nos ajudar. É engraçado quando eles vêm para cá, cortam o cabelo e ficam bem parecidos com quem está aqui”, conta.

No evento, pelo menos 20 crianças participaram da ação. De acordo com o diretor administrativo do Hcan, Raphael Santana, frisou que no ano passado este evento foi um sucesso e destacou a grande parceria com a PRF. “Isso é uma injeção de ânimo e alegria para as crianças que estão todos os dias no hospital nessa luta. Além de tudo isso que eles já fazem, a arrecadação de alimento nos ajuda muito. O hospital serve em média, por dia, mais de mil refeições. É um consumo muito grande de alimentação e nos ajuda muito”.