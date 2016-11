PRF realiza operações simultâneas até o feriado nas principais rodovias

Gilberto Leite PRF realiza operação para prevenir acidentes de trânsito durante feriado de 3ª

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou ontem (11) a Operação Proclamação da República nas rodovias federais. Até o feriado da próxima terça (15), a PRF intensifica as ações no policiamento ostensivo preventivo, em trechos com maior índice de acidentes. Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos, o órgão realizará operações simultâneas para coibir infrações de trânsito em diversos pontos, como as BRs 364, 163 e 070, por exemplo.

Em nota, a PRF informa que o foco será principalmente no excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, uso inadequado do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para as crianças, ultrapassagens indevidas, uso de telefone celular e problemas na condução de motocicletas ou ciclomotores.

A PRF registrou nos últimos anos quedas sucessivas nos números de mortes e acidentes graves em rodovias federais. Apesar deste registro positivo, o saldo de aproximadamente seis mil mortes por ano em acidentes ainda é preocupante. Para conscientizar o motorista, o órgão vai aproveitar o feriado prolongado para realizar campanhas educativas, mostrando que uma conduta mais prudente do motorista vai refletir na redução de acidentes.

Com o tema "Trânsito seguro é compromisso de todos", a operação contará com ações de educação para o trânsito buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, o condutor que for flagrado cometendo alguma infração será abordado e, enquanto aguarda a notificação, será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre as atitudes e assimilar novos hábitos.

Mário Okamura Conforme a PRF, os motoristas serão abordados durante feriado prolongado para fiscalização

Mato Grosso

Especificamente em Mato Grosso, a PRF também executará ações de educação para o trânsito, com o Cinema Rodoviário no trecho da BR-364, em frente à Unidade Operacional Flavio Gomes (posto na saída para Rondonópolis), na segunda (13), no período das 9h às 16h.

Restrição de tráfego

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. Como acontece em todos os feriados prolongados, o tráfego de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes, e caminhões cegonha será restrito em alguns momentos. A restrição visa aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária nacional. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, independentemente de estarem descarregados ou possuírem Autorização Especial de Trânsito (AET).