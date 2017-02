Principais festas de Carnaval terão horário reduzido por segurança veja

As principais festas de Carnaval de Mato Grosso terão o horário reduzido devido a questões de segurança, afirmam os prefeitos e assessorias de comunicação de Santo Antônio de Leverger, Chapada dos Guimarães (um dos mais radical nesse sentido, com encerramento às 22h) e Nossa Senhora do Livramento. Nada mais, portanto, de blocos desfilando ao amanhecer, como era comum ocorrer em anos anteriores.

Nas de maior duração, como a Capital, que vai começar às 20h e terminar às 3h, com dispersão começando às 2h30 tanto na Praça da Mandioca quanto na Orla do Porto e também no Distrito de Nossa Senhora da Guia, nunca passará das 4h, caso de Nossa Senhora do Livramento, com início da dispersão às 03h20. Poconé, nesse sentido, foi o mais radical entre todos, pois decidiu, por questões financeiras, de logística e segurança, cancelar a folia de momo neste 2017.

Reprodução Carnaval em Santo Antonio do Leverger não será até o amanhecer, com horário para terminar a 1h

Tido durante anos como o “carnaval mais animado de Mato Grosso”, famoso pelos blocos de nomes irreverentes cruzando as ruas da cidade já no raiar do sol, o de Santo Antonio de Leverger teve até ato municipal redigido pela Câmara e sancionado pelo prefeito Valdir Pereira de Castro Filho (PSD), determinando o encerramento dos desfiles, como em Chapada, às 22h, com encerramento total das festividades à 1h da manhã.

E lá a coisa é das mais inusitadas, pois num acordo envolvendo até mesmo o Ministério Público e também assinada pelo juiz da Comarca de Santo Antônio, Alexandre Chiovitti, há a determinação de proibir a execução de músicas consideradas “não alusivas ao Carnaval”, tais como funks proibidões. Também estão vetados os carros de som tunados.

“Ficou acordado (...) as seguintes determinações: (I) o horário do término da área comum às 01h00, e o horário dos blocos/camarotes te as 22h00min, havendo objeção do Ministério Público em relação à diferença de término dos horários de encerramento, ou no mesmo horário; (II) os entes da administração pública municipal se comprometem em regulamentar e proibir o uso de som automotivo no entorno das festividades”, consta no documento assinado pelo juiz, o prefeito e o promotor público Nathanael Fiuza, além de representantes da Polícia Militar, o secretário de Cultura e os presidentes dos blocos. O tentou contato para perguntar o contingente policial, mas não obteve resposta.

No outro também bastante citado quando o assunto é Carnaval, Nossa Senhora do Livramento, o coordenador de cultura do município, Eduardo Sávio de Oliveira, informa que a folia por lá começa às 22h e segue até às 4h. “Três e meia encerramos a banda e até as quatro faremos os procedimentos de dispersão e outros normais de segurança”, disse ao .

Por lá, de acordo com ele, o coronel-PM Alessandro, responsável pela segurança da área, estão garantidos 70 homens que irão de Cuiabá, além dos seis que fazem parte do contingente normal da cidade. “Acho que é o suficiente porque nós temos, além dos militares, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e também da segurança desarmada e privada, contratada pela prefeitura”, considera.

Oliveira também afirma que tudo foi acordado, como todos os anos, com todas as esferas da Segurança Pública. Se tiverem de fazer alguma adaptação em função do cancelamento em Poconé, por exemplo, tudo já está pautado para o encontro no dia 20, quando se encerrarão as discussões.

Ele ainda garante que quem para lá se dirigir pode ficar tranquilo, pois o plano é feito há tanto tempo, e para todos, que serão evitados inclusive abusos de poder, pois, nas palavras dele, "é sempre fácil bater em bêbados, mas difícil manter o controle dos níveis de violência e confusões".

Oliveira corrobora a fala citando a não-ocorrência de incidentes graves de segurança há vários anos, devido ao planejamento feito com antecedência com não só policiais, mas também conselhos tutelares, Corpo de Bombeiros e bombeiros brigadistas.

Em Chapada dos Gimarães, inicialmente a prefeita Telma Oliveira (PSDB) havia garantido, há cerca de um mês, que o carnaval de rua, com os desfiles dos 15 blocos participantes, iria acontecer entre as 10h e as 22h, mas em contato mais recente com a assessoria de comunicação, foi explicada uma pequena alteração por questões de logística (como a limpeza da cidade), levando o Carnaval a acontecer entre o meio-dia e as 22h.

As outras informações, como o reforço do efetivo de policiais militares advindos da Capital, estão mantidas. Serão mais de 100 homens e mulheres patrulhando, fora os policiais civis e segurança privada. Os bailes e festas privadas também estão mantidos e não seguirão a ordem de encerramento baseada na lei do silêncio.

A reportagem não obteve resposta por parte do prefeito de Acorizal, Clodo (PSDB), sobre como seria o Carnaval na cidade. Em Arenápolis a festa acontece entre os dias 24 e 28. Na sexta (24), a festança começa às 23h e termina às 5h. O mesmo se repete no sábado e domingo. Nesse dia, aliás, haverá matinê. A restrição de horários acontece somente na terça (28), e o horário para folia começa às 16h, mas termina às 22h. A segurança será garantida por 30 policiais militares, "que farão a segurança em toda a cidade e no centro de eventos, além de 25 seguranças particulares", informou a assessoria de comunicação do município.