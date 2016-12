Procon suspeita de dados falsos para aumento de tarifa e quer ver estudo

Reprodução A nova tarifa não pode vigorar este ano. Mas pode ser aprovada pela atual

Diante do anúncio de possível aumento na tarifa de ônibus da Capital, o Procon do Estado solicitou, nessa segunda (12), à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec), cópia do pedido de reajuste e estudo tarifário protocolado pela Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (AMTU).

“Na opinião do Procon Estadual, há indicação de custos inexistentes apontados pelas empresas. O consumidor não pode continuar pagando por um serviço sem qualidade e que coloca em risco sua segurança”, declara a superintendente do Procon Gisela Simona Viana.

Em 2016, o aumento da tarifa foi o mesmo do transporte intermunicipal, trecho Cuiabá-Várzea Grande. A intenção do órgão de defesa do consumidor é avaliar se os problemas verificados na planilha de cálculo do transporte intermunicipal também estão presentes na planilha do transporte municipal de Cuiabá. Dentre os itens questionados pelo Procon estão o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apontado pelos fornecedores; aumento da quilometragem percorrida; o valor da recauchutagem dos pneus e o valor das peças e acessórios.

De acordo com a superintendente do Procon, a nova tarifa não pode vigorar este ano. No entanto, ela pode ser aprovada pela atual gestão municipal e aplicada em 2017.

Valores

O valor da tarifa de transporte urbano da Capital é definido pela Arsec, após cálculo que deve apontar o valor exato da passagem. Para 2017, os empresários estimam que o valor possa passar de R$ 3,60 (valor atual) para R$ 4,20. Isso representa um aumento de 16,6%. (Com Assessoria)

