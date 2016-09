Procuradores desaparecem em Vila Rica, GCCO investiga e faz buscas

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), a Polícia Civil, e um delegado de Brasília, investigam o desaparecimento de pai e filho em Vila Bela (a 1.259 km de Cuiabá). Ambos são procuradores. Saint-Clair Martins é procurador aposentado do Distrito Federal e Saint-Clair Souto atua como procurador no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o titular do GCCO, Flávio Stringuetta uma equipe já foi enviada para a cidade para ajudar nas investigações. De acordo com as informações preliminares, os dois estavam em uma fazenda na cidade, mas deixaram o local na madrugada de ontem (12) pois iriam para Brasília.

Mas não chegaram à cidade e a família perdeu o contato com eles. Por telefone, o caseiro da fazenda informou à esposa de Saint Clair Filho, que é juíza federal, que os dois tinham saído cedo rumo à Brasília.

A polícia foi acionada e fez rondas pela cidade ainda na segunda e localizaram somente o veículo do procurador. Pelo rastreador, foi identificado que o veículo estava parado na cidade desde às 5h, sem sinal de arrombamento.

Na madrugada de hoje (13), completou 24h de desaparecimento e, por enquanto, não há nenhum fato novo. Os policiais reforçaram as buscas durante toda a segunda, mas, por enquanto, nada foi divulgado. Informações sobre o paradeiro dos procuradores devem ser repassadas para a Polícia Civil, por meio do 197 e 181.