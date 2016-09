Professores e técnicos da UFMT param atividades contra propostas

Reprodução Após reunião da categoria, os professores e técnicos da UFMT decidiram paralisar atividades

Os professores da UFMT aderiram à orientação nacional de diversas categorias de trabalhadores e decidiram, em assembleia geral realizada hoje (21), paralisar as atividades nesta quinta (22) e na próxima (29). A categoria reivindica reformas da previdência e trabalhista, propostas pelo governo federal.

“Nós temos um canhão apontado para nós”, diz o professor Marcos Caron. Segundo ele, as reformas trabalhista e da previdência colocam em risco direitos de toda uma geração. “Não somos nós que estamos dizendo isso. Leiam as propostas apresentadas, elas são bastante claras”.

A categoria também aponta os projetos de lei 257/16 e 241/16, que determinam, respectivamente, a redução e o congelamento por até 20 anos dos recursos destinados aos serviços públicos, comprometendo investimentos, concursos públicos e a qualidade dos trabalhos prestados à população.

Conforme os professores, as propostas sempre estiveram em pauta no Congresso Nacional, mas agora estão passando como um trator. “Nós temos de fazer esse enfrentamento”, defende o professor José Domingues.

Reformas

A reforma trabalhista tem a intenção de flexibilizar as relações entre funcionários e patrões, fragilizando a legislação que protege o trabalhador na medida em que coloca o negociado acima do legislado. Assim, direitos como férias remuneradas, décimo terceiro salário, licenças maternidade, carga horária de trabalho, horário de almoço, entre outros, ficariam a cargo do que a empresa oferece.

Já a reforma da previdência prevê a redução do valor mínimo da aposentadoria, aumento da idade necessária para dar entrada no benefício, além da alteração brusca na aposentadoria de trabalhadores da área rural.

“Somente com relação ao ensino superior, a previsão orçamentária para 2017 traz cortes na esfera de 45%. Isso pode representar, por exemplo, a condenação do campus da UFMT em Várzea Grande”, explica o presidente do sindicato dos docentes da UFMT (Adufmat), Reginaldo Araújo.

Técnicos

Os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT também aprovaram parar as atividades nesta quinta. Eles devem participar de um ato na Praça Ipiranga, às 16h, contra as propostas defendidas pelo governo federal, que resultam no congelamento do orçamento público, especialmente os recursos destinados a saúde e a educação.

A paralisação dos técnicos, no entanto, é de 24h, e foi definida durante assembleia geral hoje. “O Congresso Nacional está com uma pauta bomba contra os trabalhadores. Temos um governo que ventila permitir jornadas de trabalho de 12h diárias, que prepara uma reforma da previdência que amplia a idade mínima para aposentadoria, aumenta a contribuição do trabalhador”, diz a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores da UFMT, Leia de Souza Oliveira.

Segundo ela, a tendência é ampliar os atos e paralisações. “Na última semana estivemos reunidos com representantes de várias carreiras do funcionalismo público federal, e é consenso a necessidade de lutar contra a retirada dos direitos trabalhistas. Este Governo não representa vontade da população”, reforça. (Com Assessoria)