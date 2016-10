Professores sofriam ameaças em escola, revela diretor após operação

Camila Cervantes Diretor Danilo de Souza diz que durante o ano os professores foram ameaçados pelos alunos

Conforme o diretor da escola estadual Ferreira Mendes, alvo de operação da Polícia Civil nesta quarta (19), Danilo de Souza, durante o ano letivo tiveram diversas ocorrências de ameaças contra professores, além de adolescentes envolvidos com tráfico de drogas.

Ele explica que em função dessas situações, a escola resolveu pedir ajuda, tendo em vista que os professores constantemente reclamavam da dificuldade de trabalhar. Diante disso, o delegado Paulo Alberto de Araújo ministrou uma palestra na escola, onde toda a comunidade solicitou o apoio das autoridades dentro da unidade.

“Não sabíamos que a operação seria hoje. Recebemos um mandado expedido pelo juiz e a gente simplesmente está cumprindo o que foi determinado”.

O diretor ressalta que pegaram alunos com entorpecentes e os professores que foram ameaçados, registraram boletim de ocorrência. Conta que a escola foi ocupada por alunos durante o período de greve, no qual também foram encontradas drogas com os estudantes. “A escola então, na época, encaminhou toda documentação para a Seduc, Conselho Tutelar, Deddica, e acha que em função disso teve a diligência”.

De todo modo, Danilo afirma que a intenção da escola não é punir ninguém, mas dar oportunidade àqueles que, por motivo ou outro, adentraram nesse “submundo”. “O objetivo não é expulsar ou transferir, mas é dar condições àqueles que queiram sair desse submundo e voltar para o mundo deles, e proporcionar aos professores e aos alunos um ambiente onde se possa praticar o processo de ensino-aprendizagem”.

De acordo com Claudecir dos Santos Barbosa, representante dos pais no Conselho Deliberativo, que também tem filha estudante no colégio, para os pais a operação traz segurança, uma vez que, para ele, isso deveria ter sido feito há muito tempo. “Não é só dentro da escola. O aluno saiu já está sujeito a ser abordado por maus elementos que venham oferecer ago que não é correto”.

O representante explica que o pedido para a realização da operação não partiu somente do Conselho, mas do Estado, para que a Segurança Pública venha “olhar” para o colégio. “O Ferreira Mendes hoje é um colégio tradicional, bastante antigo e até um tempo atrás era abandonado na questão de segurança”.

Ação

Conforme o delegado Paulo Araújo, após os alunos serem identificados, eles devem responder pela infração penal. Ele diz que a Polícia Civil foi demandada pela Seduc e pela escola em razão do uso e tráfico de drogas dentro das dependências da unidade.

Paulo conta que o tráfico era realizado pelos próprios alunos ou adolescentes de fora, que provavelmente, pulavam o muro e invadiam as instalações para fazer a venda e uso do entorpecente.

Foram 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Infância e Adolescente. De acordo com o delegado, os garotos apreendidos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Em seguida serão apresentados ao Juízo, logo que forem ouvidos.

Sobre detalhes de como funcionou a operação, o delegado explicou que a Polícia Civil dará coletiva à imprensa a fim de fornecer mais informações.

