Profissionais da saúde reclamam da falta de segurança e querem PM fixa

Alexandra Lopes/Rdnews Hoje (17) pela manhã a Polícia Militar não chegou a ir fazer ronda na policlínica

Pacientes que precisam de atendimento médico reclamam da falta de segurança nas Policlínicas de Cuiabá. Segundo profissionais que trabalham na policlínica do Verdão, desde novembro a Polícia Militar não permanece nas unidades de saúde durante período integral. Hoje, eles variam apenas rondas.

Hoje (17) na Policlínica do Verdão, uma funcionária informou que a PM faz rondas duas ou três vezes por dia. Ela comenta que não se sente segura sem os policiais, tendo em vista que o fluxo de pacientes é grande. Uma enfermeira comenta que a PM dá o devido suporte à policlínica, fazendo as rondas e, quando solicitada, vai até a unidade.

Procurada, a Prefeitura de Cuiabá informou que, devido ao aumento da demanda e diante de uma crise financeira nacional, não é possível colocar novos policiais nas unidades e a PM está oferecendo amparo às policlínicas através de frequentes rondas ostensivas, verificando com a equipe médica as circunstâncias do local e as necessidades dos servidores.

Nesta linha, a prefeitura destaca que, em casos de possíveis ocorrências, o profissional da saúde deve comunicar à força policial, que dará o suporte para que o atendimento ao paciente não seja comprometido com eventuais contratempos e constrangimentos entre ambas as partes.

Enfermeira agredida

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) disse ontem (17), depois da repercussão do caso da técnica de enfermagem E.B., 36 anos, agredida com dois socos no rosto por um paciente e a esposa dele, que vai reativar o posto policial do pronto-socorro. Este posto havia sido desativado no ano passado por falta de estrutura.

“Nós sabemos que isso é uma medida que não vai solucionar o problema, mas no primeiro momento é o que pode ser feito para amenizar”, disse o prefeito na tarde desta segunda (16), durante encontro com o sindicato dos Enfermeiros, no Palácio Alencastro.