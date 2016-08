Programa oferece bolsas em creches e cursos; cidades de MT beneficiadas

Conseguir uma vaga em uma creche é uma luta árdua das mães hoje em dia. Pesquisas mostram que os primeiros anos de vida são os mais importantes para o aprendizado, mas quase 80% das crianças brasileiras não estão matriculadas em creches, conforme dados do Instituto Data Popular. Só em Cuiabá, por exemplo, 7,5 mil das crianças estão matriculadas e outras 1 mil esperam por vagas em creches e pré-escolas, de acordo com dados da prefeitura.

Mário Okamura/Rdnews Apesar dos dados mostrarem mil crianças na lista de espera não representa a demanda real existente

A situação é ainda pior para as mães que dependem de vagas em creches públicas. Diante disso, a alternativa das mães seria as creches particular. O problema é o valor das mensalidades, que não raras as vezes chegam aos R$ 1 mil. O que muitas mamães não sabem é que existe um programa que ajuda financeiramente nesse pagamento, o Educa Mais Brasil.

O programa oferece bolsas a vários tipos de vínculo educacional. O Educa Mais Brasil tem parceria com mais de 15 mil instituições, que disponibilizam bolsas de estudo de até 70% para cursos de graduação, pós-graduação, educação básica, cursos técnicos, cursos livres, idiomas, Preparatório para Concursos, Pré-Vestibular e EJA – Educação Jovens e Adultos.

Mais de 400 mil alunos já foram beneficiados em todo o país. Entre essas pessoas está a mamãe cuiabana Alexsandra de Sousa Lima, 28 anos. Ela conta que a descoberta sobre a possibilidade foi por acaso. “Não consegui vaga para deixar minha filha na creche, e uma amiga me disse que estava procurando programas para conseguir descontos em faculdades e descobriu que este mesmo programa também oferecia descontos para creches. Foi assim que consegui”, conta.

A inscrição é gratuita. A pessoa escolhe que tipo de bolsa deseja. Coloca a cidade, quando então vai aparecer a relação das instituições conveniadas, por exemplo, em Cuiabá, mostrando qual o valor integral e a bolsa oferecida. O benefício também existe em instituições no interior do Estado. Todas as informações estão disponibilizadas no site do programa, veja aqui.

Dados sobre creches

Em 2013, o governo federal anunciou que investiria R$ 2 bilhões em creches, com a meta de abrir 6 mil unidades até 2015 em todo o Brasil. Na época Aloizio Mercadante, ex-ministro da Educação, afirmou que a creche "não é só o caso do direito da mãe ir trabalhar", mas uma estratégia que garante a formação de bons profissionais no futuro.

Embora não seja obrigatório matricular as crianças de até 3 anos, a vaga nas creches é um direito previsto em lei que regula a Educação nacional, é a chamada Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Segundo essa legislação, é dever dos municípios, com ajuda dos Estados, garantir creches e pré-escolas públicas para todas as crianças.

E isso quer dizer que você precisa fazer valer seu direito, ou melhor, o direito do seu filho a uma educação de qualidade. Para ajudar os pais na difícil tarefa de conseguir colocar seus filhos em uma creche, existem programas de descontos para aqueles que infelizmente não conseguirem uma vaga em unidades escolares públicas.