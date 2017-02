Programa vai beneficiar 800 famílias de baixa renda em Barra do Garças

Assessoria Secretário da Setas Max Russi e prefeito Beto Farias firmam parceria para beneficiar famílias

Um convênio assinado, nessa terça (14), entre a secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas) e a Prefeitura de Barra do Garças, por meio do Programa Pró-Família, vai beneficiar 800 famílias de baixa renda. Além disso, serão beneficiados também assistentes sociais e agentes de saúde que trabalharão diretamente no desenvolvimento das ações.

Em audiência na Capital, o secretário Max Russi (PSB) recebeu o prefeito Beto Farias (PMDB), quando foi firmada a parceria que permitirá às famílias o recebimento de um benefício mensal de R$ 100 pelo período de 12 meses, renovável por mais 12, conforme a necessidade do beneficiado.

De acordo com o programa, as famílias receberão um cartão-benefício para a retirada do recurso. Além dos beneficiários, os assistentes sociais e agentes de saúde receberão R$ 300 e R$ 100, respectivamente.

Segundo o prefeito, nesse momento de crise o benefício vem em boa hora para as famílias que necessitam do poder público. "São pessoas que já estavam vulneráveis e, com essa crise, estão mais ainda. Com o apoio do governo e do secretário Max Russi, esses recursos devem amenizar a situação de três categorias", ressaltou.