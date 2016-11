Projeto ambiental retira quase uma tonelada de lixo das margens de rio

Quase uma tonelada de lixo foi retirada das margens do rio das Mortes, em Nova Xavantina, pelo projeto ambiental "Rio Limpo Rio Lindo", lançado há dez anos para preservar e conservar o rio e seus afluentes. Foram três dias de ações em vários pontos, com uma extensão de 35 km entre as praias da Lua e a Ilha do Pintado, locais de lazer da população e turistas.

A ação teve início na sexta (28) e terminou no domingo (30), com o envolvimento de líderes comunitários, jornalistas, biólogos, turismólogos, pescadores profissionais, piloteiros e moradores e uma estrutura composta ainda por barcos para o transporte do lixo até a praia da Lua para o recolhimento do setor de coleta da prefeitura de Nova Xavantina. O barco Mureré, do câmpus da Unemat, auxiliou na locomoção dos voluntários.

Durante o trajeto, lixo de toda espécie foi recolhido pela equipe de voluntários, inclusive, um freezer abandonado em uma das praias do rio. Além desse freezer, foram recolhidos garrafas pet, vasilhames de carotinhos, pneus, galões e utensílios deixados por aqueles que frequentaram os pontos de lazer. Amostras de água do rio das Mortes são coletadas também para análise de sua qualidade.

Além dos voluntários, participam do projeto "Rio Limpo Rio Lindo", prefeitura, Unemat e Corpo de Bombeiros, que faz o acompanhamento da ação com um policial bombeiros que dar suporte e segurança à equipe. (Com informações do Interessante News)