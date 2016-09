Projeto prevê multa para quem jogar lixo nas ruas; valor chega a R$ 1 mil

Marcos Lopes/AL Zeca diz que apresentou projeto porque são numerosos transtornos causados pelo acúmulo de lixo

Foi aprovado em segunda votação, o Projeto de Lei (PL) que prevê multa para quem jogar lixo na rua. O PL, de autoria do deputado Zeca Viana (PDT) segue para redação final e ainda precisa ser sancionado pelo governador Pedro Taques (PSDB). A votação aconteceu nesta quarta (14) no plenário de deliberações da Assembleia.

Zeca justifica por que decidiu apresentar o projeto. “São numerosos os transtornos causados pelo acúmulo de lixo nas cidades. Por isso, é necessário que haja uma conscientização de toda a população a fim de tentar minimizar um problema que assola nossas cidades”.

Se sancionada, a nova lei se aplicará tanto aos passageiros de veículos, quanto a pedestres. Nos casos em que o lixo for jogado de um carro em movimento, a multa será aplicada ao veículo. Já os pedestres deverão ser abordados pela autoridade fiscalizadora para identificação e recomendação verbal. “Ainda que a limpeza urbana seja atribuição do poder público, a participação das pessoas é imprescindível para que o trabalho seja mais promissor. Se o investimento público for somado à parceria da sociedade, temos certeza que teremos cidades mais limpas”, completou.

O projeto

O projeto de Lei nº 244/2013 prevê aplicação de multa aos infratores conforme a situação. Por exemplo, jogar lixo até o tamanho de uma latinha resultará em multa de R$ 157. Para volumes de até um metro cúbico, a penalidade é no valor de R$ 392. Nos casos em que o volume de lixo seja maior que um metro cúbico, a multa sobe para R$ 980. O valor da multa será dobrado se o cidadão já for reincidente.

Caso o governo aprove a lei, um decreto será criado explicando como ela vai funcionar na prática, bem como quem será o órgão fiscalizador. A aplicação de multas aos cidadãos que insistem em poluir a cidade não é novidade. Em países mais desenvolvidos, existem sanções até contra o ato de cuspir na rua, sempre com valores elevados. Em Paris, por exemplo, a multa para quem cuspir na rua é equivalente a R$ 87. Em Londres, um simples chiclete jogado no chão pode custar cerca de R$ 240. No Texas, o valor da multa por jogar lixo nas ruas chega a R$ 1 mil. (Com Assessoria)