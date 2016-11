Pronto-Socorro de Cuiabá suspende atendimento para novos pacientes

Reprodução Sede do Pronto-Socorro de Cuiabá, que interrompeu atendimento a pacientes

A direção geral do Pronto-Socorro de Cuiabá encaminhou ofício à Prefeitura de Cuiabá informando que não poderá receber mais nenhum paciente por não conseguir suprir a demanda devido a superlotação. A equipe de diretores alega que pode haver prestação de serviços precários, além de risco de infecção.

No documento, consta que a capacidade da unidade está sujeita a colapso, já que atualmente o setor de emergência abriga 133 pacientes aguardando vaga nas UTIs e, destes, 40 ocupam a “sala vermelha”, cuja capacidade é somente para oito pacientes.

O documento, assinado pela superintendência da unidade hospitalar ainda leva em consideração a ausência no atendimento em vários hospitais filantrópicos que "fecharam as portas" a novos pacientes desde 7 de novembro por falta de repasses para o setor.

O comunicado considera também o fato do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá estar com os leitos de retaguarda lotados. A unidade encaminhava os pacientes para o Pronto Socorro com a intenção de dar rotatividade no atendimento, mas, como também está com os serviços suspensos, não recebe pacientes.

Além disso, o pronto-socorro ainda argumenta que o fato da suspensão “acentuada” dos atendimentos nos Hospitais Regionais de Cáceres, Poconé, Pontes e Lacerda, Colíder, Barra do Bugres, Diamantino e Sorriso fez com que a demanda aumentasse na Capital o que comprometeu a segurança e o atendimento a esses pacientes.