Radares são aferidos pelo Ipem; Barão e Isaac Póvoas são vistoriadas

Junior Silgueiro/Gcom Avenida Miguel Sutil já passou por vistoria nos radares eletrônicos instalados

O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), realiza trabalho de vistoria nos radares eletrônicos de Cuiabá desde segunda (5). A ação é feita anualmente, para garantir que o aparelho esteja dentro das conformidades. Sem a aferição, os radares não podem autuar os motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade previsto.

O trabalho acontece no período noturno, a partir das 20h. Nesta quinta (8) serão aferidos as câmeras da rua Comandante Costa com a avenida Isaac Póvoas e da avenida Barão de Melgaço com a Isaac Póvoas. Já passaram pela certificação os radares instalados nas avenidas Monte Líbano e Miguel Sutil.

“Aferimos e emitimos o certificado para liberar o funcionamento. Com aferição vencida não é possível autuar o condutor do veículo. A secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá solicitou que fizéssemos esse trabalho antes que vencesse o que foi realizado no ano passado, que seria este mês. A renovação também é solicitada pela empresa licitante, sempre antecedendo o prazo limite”, explica o técnico metrológico do Ipem, Benedito Pacheco.

Desde o início da ação, 30 câmeras foram inspecionadas. Cada aparelho é responsável por uma das faixas da via onde é instalado. Nos radares instalados em pistas de três faixas, as três câmeras que executam o monitoramento da velocidade passam pelo aval do Ipem.

Nenhum problema foi identificado até o momento com os radares eletrônicos em Cuiabá. “É difícil encontrar, só se danificarem o equipamento. No ato da aferição, se constatada a conformidade, é colocado um lacre no radar. Se alguém mexer, esse lacre se rompe, portanto, o dano é facilmente identificado”, diz Benedito. (Com Assessoria)