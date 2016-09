Rapaz é morto por ex de namorada; empresário é baleado e atirador foge

Um rapaz de 25 anos foi assassinado no final da manhã de domingo (11), no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. A vítima foi identificada apenas como Roger “Gibi”, e, de acordo com populares, o assassino seria ex da atual namorada da vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o assassino já vinha ameaçando Roger nos últimos dias. Gibi foi morto com vários tiros e morreu ainda no local. Uma equipe do Samu confirmou a morte do rapaz. Rondas foram realizadas na região, sem sucesso. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Outro caso

O empresário L.P., de 52 anos, dono de uma peixaria em Cuiabá, ficou ferido ao ser baleado duas vezes na chácara onde mora, no Distrito de Aguaçu, na noite desse domingo (11). O autor do disparo, identificado apenas como “Rodrigo”, fugiu abandonando sua picape e não foi localizado pela PM.

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 21h30 na chácara Recanto Feliz, às margens da MT-402. De acordo com o relato de testemunhas, o suspeito, por motivos fúteis, sacou uma arma de fogo e atirou contra o dono da peixaria que foi atingido no tórax.

Logo após os disparos, o atirador fugiu entrando em uma mata deixando a sua Fiat Strada estacionada no local. O homem baleado foi socorrido por testemunhas e encaminhado a uma unidade médica em Cuiabá. Policiais militares comunicados sobre o fato realizaram rondas pela região da chácara, mas não localizaram o criminoso. A picape também foi checada e os PMs conseguiram ir com as informações até a residência do proprietário, porém, a casa estava vazia. Diante dos fatos, os policiais registraram a ocorrência na 2ª Delegacia do Carumbé e o caso será apurado pela Polícia Civil.