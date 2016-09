Rapaz foge da PM, bate em muro e morre; comparsa está internado

Reprodução Polícia Militar chega ao local da batida e encontra dois jovens desacordados

Um jovem de 18 anos morreu em acidente de moto no bairro Poção, em Cuiabá, ontem (8), enquanto fugia da polícia. O comparsa, de 21, que estava na garupa, ficou gravemente ferido.

De acordo com informações passadas pelo 1° Batalhão da PM, a dupla Lucas Rodrigues de Souza (morto) e Edmilson Rodrigues Caldeira é suspeita de cometer vários roubos na região. Eles foram encontrados andando na motocicleta pela Rua Dom Antônio Malan.

Lucas, que pilotava a moto, não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, e seguiu pela rua até as proximidades do Pico do Amor, quando perdeu o controle em um quebra-molas e se chocou com o muro de uma quitinete, e foi derrubado com impacto.

Os policiais chegaram ao local segundos depois e encontraram ambos os jovens desacordados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do jovem Lucas.

Já o amigo Edmilson recebeu atendimento médico no local e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro, onde permanece internado. A motocicleta bastante danificada foi recolhida pela Polícia Civil. Buscas foram feitas nas proximidades e uma pistola de brinquedo foi encontrada próxima ao local do acidente. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito apura o caso.

Outro caso

Anderson Wender Souza Silva foi morto na noite de quinta (8), no bairro Mapim, em Várzea Grande. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi assassinada a tiros e morreu no local.

O crime aconteceu ao lado do miniestádio do bairro. Os assassinos fugiram após o crime. A PM foi acionada para a ocorrência, fez rondas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e vai investigar o crime.