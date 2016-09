Rapaz leva tiro na perna ao sofrer tentativa de homicídio em Cuiabá

Reprodução Wanderson Ferreira foi alvejado na perna e encaminhado pelo Samu ao pronto-socorro ontem

Wanderson Ferreira de Paula, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá, na noite de ontem (1º). O jovem, segundo a Polícia Civil, estava detido desde março pelo crime de tráfico de drogas e foi liberado há três dias da cadeia.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima caminhava pelo bairro, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos em sua direção. Os suspeitos fugiram logo após a ação.

Um tiro atingiu a perna de Wanderson, que foi socorrido pelo Samu, e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro. Uma equipe do 3° Batalhão também esteve no endereço e realizou buscas na região do CPA, mas encontrou apenas a motocicleta abandonada pelos dois homens.

Ao ser checado, o veículo constava registro de ter sido usado em um assalto a um vendedor de cartão de transporte em janeiro. Wanderson foi detido em janeiro deste ano pela Polícia Militar em companhia de um comparsa com 1 kg de maconha no bairro Jardim Aclimação. A prisão preventiva foi revogada em 28 de agosto.