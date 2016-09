Rapaz leva tiro por não pagar dívida; idoso é encontrado morto na Capital

Reprodução A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa(DHPP) investiga o caso.

Um rapaz identificado como Júlio Caio Pereira Lopes, de 18 anos, ficou ferido ao ser baleado no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá, na noite desta segunda (19). De acordo com a Polícia Militar (PM), a tentativa de homicídio foi cometida por um homem de 29 anos, a motivação seria uma divida de drogas. A PM não encontrou o suspeito.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 20h, quando a vítima fazia caminhada. Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito L.A.S. se aproximou e efetuou o disparo com uma arma de fogo após ambos discutirem por alguns minutos.

O atirador fugiu logo em seguida e o jovem ferido recebeu ajuda de familiares, que o levaram até a policlínica do Coxipó. O rapaz recebeu os primeiros atendimentos no local, mas precisou ser transferido ao pronto socorro, onde passou por uma cirurgia.

Equipes da PM que atenderam a ocorrência saíram em rondas pela região, mas não localizaram o suspeito, que segundo testemunhas mora nas proximidades. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa(DHPP) investiga o caso.

Outro caso

Um homem de 61 anos foi encontrado morto, no começo da noite de segunda (19), no Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá. Segundo a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem estava muito debilitado, caído próximo ao meio fio de uma das ruas do bairro.

Para a Politec, aparentemente a morte foi resultado de uma queda ou de algum mal súbito, uma vez que não havia sinais de perfuração nem de violência. Ao lado do corpo, foram encontrados dois frascos de aguardente, cigarros e uma quantia de R$ 42.

Familiares disseram à polícia que o homem tinha problemas com o álcool e que fazia consumo diariamente, de forma exagerada. O corpo do homem foi encaminhado para o Hospital Julio Müller, onde passará por necropsia.