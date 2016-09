Rapaz pula da ponte Sérgio Motta e desaparece no rio Cuiabá - veja vídeo

Um rapaz identificado como Leandro da Lixeira pulou da ponte Sérgio Motta, em Várzea Grande, e desapareceu no rio Cuiabá. Ao que tudo indica, ele teria se afogado. O momento do salto foi registrado por amigos do rapaz, no final da tarde dessa quinta (1º).

O Corpo de Bombeiros de Cuiabá foi acionado somente nesta sexta (2) e realiza busca pelo corpo de Leandro. Conforme imagens que circulam nas redes sociais, acompanhado de amigos, o rapaz pulou da ponte, caiu de barriga e possivelmente com o impacto perdeu a consciência e se afogou.

Segundo o coordenador de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente Janisley Teodoro, é importante que a população não haja dessa forma, usando a ponte Sérgio Motta como local de diversão. “Ali não é parque de diversão. Percebe-se pela fala dos cidadãos que eles deveriam estar sob efeito de algum tipo de entorpecente ou bebida. E se o pessoal resolver fazer da ponte um lugar de atividades assim nós teremos mais óbitos”, alerta.

O tenente ainda orienta para que as pessoas não brinquem em locais perigosos, onde se aumentam as chances de acidentes. “Então por gentileza não brincar em locais desse nível”, conclui.

Confira, abaixo, vídeo que registra a queda do rapaz.