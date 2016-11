Recém-nascida é abandonada em Vera e foi encaminhada para adoção

Uma bebê recém-nascida fora encontrada na manhã deste domingo (06, por volta das 6h, abandonada, enrolada em um cobertor, próximo a igreja Batista Nacional, localizada na avenida La Paz, em Vera, a 460 km de Cuiabá.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, um morador que passava pelo local escutou o que seria um choro de uma criança. Aproximou-se e verificou que se tratava de um bebê. O cidadão, imediatamente, acionou a polícia.

Ao chegarem no local, os policiais miliares encontraram a menina ainda com o cordão umbilical. Eles acionaram o Serviço Médico de Atendimento de Urgência (SAMU) para que bebê recebesse os primeiros socorros no pronto atendimento da cidade.

Na sequência, o Conselho Tutelar do município também foi acionado para acompanhar o caso e tentar identificar os responsáveis pela menina. Contudo, conforme a PM, a criança já foi encaminhada para adoção.