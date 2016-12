Rede de ensino municipal inicia matrículas para novos alunos na 3ª

Reprodução Rede municipal inicia matrículas para os novos alunos. As aulas começam em 6 de fevereiro

A rede municipal de ensino, em Cuiabá, inicia nesta terça (13) o período de matrículas para novos alunos, a partir do segundo ano escolar. As solicitações serão cadastradas das 7h às 11h e das 13h às 17h, e seguem até o total do preenchimento das vagas ofertadas para cada unidade educacional.

As matrículas para os novos estudantes em creches e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) serão realizadas na segunda quinzena de janeiro e exclusivamente online, segundo a secretaria de Educação.

Os documentos necessários para efetuar a matrícula são a certidão de nascimento do aluno, documentos dos pais ou responsáveis, e comprovante de endereço. O período para confirmação de pré-matrículas nas unidades educacionais ficou aberto de 30 de novembro até a última sexta (2); já a matrícula para os alunos redimensionados de unidades educacionais pertencentes à rede municipal foi de 5 a 7 deste mês.

Os alunos que não conseguiram efetivar a matrícula no período estabelecido, deverão se cadastrar via o telefone 0800-646-2003. O ano letivo de 2017 está programado para iniciar em 6 de fevereiro e encerrar em 20 de dezembro.

A secretária municipal de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, informa que o calendário letivo na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) terá carga horária de no mínimo 800 horas, distribuídas em 200 dias de efetivo trabalho escolar.

Os profissionais da educação retornam em 22 de janeiro, quando voltam às respectivas unidades para planejamento das atividades referentes ao ano letivo, para formação continuada e organização do espaço escolar para receber os alunos em 6 de fevereiro.

Após o término do primeiro semestre, no período de 10 a 24 de julho, terá recesso de 15 dias para alunos, professores em sala de aula, intérprete de libras, readaptados de função temporária e cuidadores de alunos com deficiência (CAD's). (Com Assessoria)