Reitora da UFMT deixa UTI do Santa Rosa e respira sem usar aparelhos

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, tem apresentado melhora no quadro clínico nos últimos dias e deixou a UTI ontem (4). Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 10 de dezembro e, desde então, está internada no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá.

De acordo com as informações da UFMT, a reitora também tem respondido a estímulos e perguntas dos médicos e familiares que a acompanham. Segundo a nota, a professora também tem apresentado boa coordenação motora, movimento dos membros inferiores e superiores. Ela já consegue respirar sem a ajuda de aparelhos.

Myrian Serra sofreu AVC no momento em que discursava, na abertura do espetáculo “Canta Beatles”, apresentado pelo Coral da UFMT, no teatro do câmpus.

Um dos médicos que estavam no local realizou os primeiros-socorros até a chegada de uma equipe do Samu.

Um dia após ser internada, a reitora passou por uma neurocirurgia, para a implantação de um cateter para monitorar a pressão intracraniana, temperatura cerebral e drenagem do líquor hemorrágico e, posteriormente, o aneurisma cerebral foi imobilizado.

Myrian Serra passou mal dois meses após assumir gestão da UFMT. (Com Assessoria)

Após 15 dias hospitalizada, reitora já respira sem o auxílio de aparelhos